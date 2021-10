Evangélico faz vídeo criticando a música do Halloween 2021 e divide opiniões

Gleison Goes viralizou nas redes sociais por reagir ao clipe “A Queda”, de Gloria Groove. No vídeo, o jovem diz que o hit do Halloween de 2021 é demoníaco e a letra da música descreve a “queda de Lúcifer”.

O vídeo circula pelas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas. Algumas pessoas tiraram sarro da situação, mas também despertou repúdio.

O jovem se descreve como “ex-transexual e um milagre do Senhor Jesus Cristo”, e possui um canal com mais de 3 mil inscritos no YouTube.

“Eu nunca vi um clipe mais satânico e maligno do que esse em toda a minha vida. Eu nunca vi algo tão explícito do satanismo, de uma coisa tão forte, muito pesado, é escancarado”, afirma Gleison no vídeo.

A repercussão nas redes foi imediata. “Esse clipe é uma obra prima, que fala totalmente sobre pessoas como esse rapaz que procuram ver os erros e deslizes dos outros! Temos que vigiar muito, realmente tem pessoas que não se aceitam, como esse rapaz totalmente perdido, com definições tiradas da cabeça dele”, disse uma pessoa nos comentários do vídeo.

“Achei fantástico este clipe. Toda maldade e malícia esta no olho de quem vê”, escreveu outro usuário.

Glória Groove, autora da canção, falou sobre “A Queda”, em entrevista no programa Encontro, da TV Globo.

“A Queda é, sobretudo, para gerar essa reflexão sobre cancelamento. Não é sobre dar vazão ao que as pessoas fizeram, mas trazer luz para esse assunto”, disse a cantora.

Veja trecho do vídeo abaixo: