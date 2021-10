Conheça o pequeno município afastado que é considerado um dos melhores para se viver em Goiás

O Instituto Mauro Borges (IMB) divulgou o Índice de Desempenho dos Municípios (IDM) no biênio 2020/2021. Realizado desde 2010, o levantamento traz de forma sintética parte do contexto socioeconômico dos 246 municípios de Goiás.

Os critérios analisados para realizar o levantamento são: economia, educação, infraestrutura, saúde, segurança e trabalho. Cada um desses atributos são avaliados com uma nota de 0 a 10 e contam de forma igual para a avaliação final.

E o município de Ouvidor, no Sul goiano, ficou em primeiro lugar. A cidade com pouco mais de 06 mil habitantes recebeu a nota 6,45. O destaque ficou por conta de índices como saúde (9,44), segurança (8,56) e trabalho (7,45).

O top-3 foi completado por Goiânia e Chapadão do Céu, com notas 6,09 e 6,03 respectivamente. O principal índice da capital foi segurança, com nota 6,72. Enquanto Chapadão se destacou na saúde, com avaliação de 8,72.

Ouvidor fica bastante afastado de Goiânia, a uma distância de 274 quilômetros. Completou recentemente 68 anos de emancipação.

Um dos destaques do município é o solo rico em minerais, como nióbio e fosfato. Por conta disso, a economia é fortemente influenciada pelas indústrias minero-químicas.