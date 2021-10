Dia de Finados: a história por trás da data

Mais do que um dia de folga no trabalho, você sabe a história por trás do Dia de Finados? No geral, a origem do feriado de Finados remete ao ano 998. Em que, antes, já existia o costume de se enterrar e rezar pelos mortos. Mas a data de 2 de novembro foi oficialmente instituída por um monge beneditino, Odilo de Cluny, que viveu do ano 962 ao ano 1049.

Assim, na data, o monge ordenou aos clérigos de sua abadia e a todos aqueles que seguissem a Ordem Beneditina que deveriam rezar pelas almas dos mortos. Logo, o costume se popularizou, a partir do século XII, quando deixou de ser algo somente da igreja católica.

Basicamente, a data, que simboliza a lembrança e o legado de quem já se foi, é marcada por vários rituais. À medida que, dependendo da cultura, o dia ganha um viés festivo ou torna-se um momento para reclusão e reflexão. Inclusive, alguns países juntam as celebrações do Halloween com o Dia de Finados, tornando a data uma celebração conjunta.

Abaixo, conheça a forma como alguns países comemoram:

Brasil

Primeiramente, aqui em nosso país, o ritual mais comum de celebração do Dia de Finados é a ida ao cemitério. Em resumo, lá são colocadas flores nos túmulos dos parentes e amigos já falecidos, e algumas pessoas ainda oferecem orações a quem se foi. Também é comum que sejam feitas missas em algumas igrejas em honra ao dia, para que as pessoas possam orar por aqueles que já se foram.

Além disso, muitos brasileiros ainda optam por usar roupas na cor preta. Em geral, o clima da data sugere introspecção, já que quem tem parentes ou amigos falecidos costuma ficar mais fechado e recluso durante o dia.

México

Diferente do Brasil e de outros países que encaram o Dia de Finados com tristeza, o México tem o costume de fazer grandes festas para homenagear os mortos. Assim, conhecida como “Dia de Los Muertos”, a celebração do país vai de 31 de outubro a 2 de novembro (quase um carnaval para nós). Na ocasião, as pessoas usam fantasias coloridas de caveiras, constroem altares dentro das casas e preparam as comidas e bebidas preferidas de quem já se foi.

Assim, o feriado é visto como uma data alegre, onde celebram e relembram com orgulho as memórias de quem já se foi.

Espanha

Enquanto isso, os espanhóis comemoram o Dia de Todos os Santos (Dia de Todos Los Santos), que acontece em 1º de novembro. Assim, sendo um feriado nacional, as pessoas retornam para suas cidades natais e visitam os cemitérios nos quais seus entes queridos estão.

Além disso, flores são levadas para os túmulos à noite e um doce especial chamado “Hueso de Santos” (Osso dos Santos), feito de marzipã, ovos e “syrup” (calda semelhante ao mel, feita de açúcar e água) é comido como sobremesa especial da data.

Por fim, durante o feriado, as cidades espanholas recebem paradas em honra aos mortos. Assim, como na tradição mexicana, os espanhóis também usam roupas de tons coloridos e vibrantes no dia. O Dia de Todos os Santos na Espanha também possui um clima mais festivo.

Japão

Para fechar nossos países, temos o Japão que comemora em 15 de agosto (e no dia 15 de julho, na região de Kanto). Basicamente, as celebrações duram três dias e incluem danças e comidas especiais para a data, além do retorno ao lar em que os antepassados da família viveram.

Ademais, uma das tradições japonesas é limpar as lápides dos falecidos, já que acredita-se que seus espíritos retornam nessa época, para visitar os vivos.Inclusive, na região de Kyoto, na noite de 16 de agosto, cinco símbolos feitos com fogo, semelhantes a uma estrela do mar, são postos nas montanhas em saudação aos espíritos. Pois esse povo acredita que será neste momento que os espíritos retornarão.