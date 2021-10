Veja o que abre e o que fecha no feriado de finados em Goiânia

Na próxima terça-feira (02) é o feriado de Finados. Com a data, o funcionamento de estabelecimentos, instituições públicas e privadas será alterado. Veja o como ficam os horários de bancos, shoppings, Vapt-Vupt e muito mais.

O Governo de Goiás já havia anunciado, através de Diário Oficial, que o feriado do Dia do Servidor Público seria transferido para a segunda-feira (1º). Portanto, as atividades das repartições estaduais, incluindo agências do Vapt-Vupt, voltam só na quarta-feira (03).

Assim como o governo estadual, A Prefeitura de Aparecida também transferiu o Dia do Servidor Público para o dia primeiro de novembro. Dessa forma, os órgãos vinculados municipais de Aparecida não irão funcionar na segunda-feira (1º) e terça-feira (02).

A vacinação contra Covid-19 em Goiânia será suspensa na segunda, segundo a Secretária Municipal de Saúde. A aplicação do imunizante retornará na quarta-feira (03). Os Correios também só voltaram a funcionar na quarta-feira.

Segundo a Associação dos Bancos (Asban), as agências bancárias irão abrir normalmente. No dia do feriado, as atividades serão suspensas.

A região da 44 também será afetada pelo feriado. De acordo com a AER44, as lojas devem funcionar na segunda-feira normalmente, das 08h às 18h. Na terça, não haverá funcionamento.

De acordo com a Associação Goiana de Supermercados (Agos), as lojas irão funcionar normalmente na terça-feira das 08h às 20h.

Confira como fica o funcionamento dos shoppings no feriado de Finados:

Araguaia Shopping:

Lojas: 8h30 às 20h30.

Praça de Alimentação: 10h às 22h. Bougainville Shopping: Lojas: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 20h Buriti Shopping Lojas e Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Shopping Cerrado

Lojas: Obrigatoriamente irão funcionar das 14h às 20h. Das 11h às 22h o funcionamento será facultativo.

Praça de alimentação: 11h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas: 14h às 20h

Praça de Alimentação: 12h às 22h Shopping Flamboyant Lojas: 14h às 20h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Passeio das Águas Shopping