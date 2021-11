Governo de Goiás abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8.300

Já está valendo o prazo para inscrições no concurso da Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi). São disponibilizadas 90 vagas no órgão governamental, com vencimentos de até R$ 8.300 para os selecionados.

Os interessados podem se inscrever até às 18h do dia 08 de novembro, através do site da secretaria, e devem informar os títulos que possuem ao se registrarem para o certame.

As vagas são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, sendo que 85 são para ampla concorrência e as outras cinco para pessoas com deficiência.

Poderão concorrer profissionais de diversas áreas, como: engenharia, análise de projetos, análise de educação, design e marketing digital, assessoria jurídica, ciência de dados, cibersegurança, entre outras.

Quem for selecionado para a função de Técnico em Operações trabalhará em Anápolis. As demais vagas são para a cidade de Goiânia.

A avaliação dos participantes será realizada através de análise do currículo e entrevista. Ambas são de caráter classificatório e eliminatório.

Cada candidato poderá se inscrever apenas para uma das vagas ofertadas e não será cobrada taxa de inscrição.