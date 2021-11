Policiais rodoviários se unem para ajudar criancinhas de Goiás com câncer

Já começou a oitava edição da campanha “Policiais contra o Câncer Infantil”, promovida pela Polícia Rodoviária Federal do estado de Goiás (PRF-GO).

A iniciativa, que teve início ainda em 2013, procura arrecadar fundos para o Hospital de Câncer Araújo Jorge, localizado em Goiânia.

O objetivo deste ano é adquirir quatro aparelhos de ar-condicionado, um microscópio e medicamentos especializados no tratamento dos sintomas provocados pela quimioterapia.

Tudo será revertido para a estrutura da unidade, especializada no combate ao câncer infantil.

Os interessados em ajudar também podem contribuir diretamente com o envio do medicamento Cloridrato de Ondansetrona, seja de 4 ou de 8mg.

O pix do hospital também está disponível, através da chave de CNPJ: 01.585.595.0001-57.

A campanha seguirá aberta até o dia 23 de novembro e as doações podem ser feitas em qualquer unidade da PRF.

A ação tem uma história de sucesso no estado, onde, além da ajuda financeira e material, também trabalha o lado emocional e psicológico dos pequenos.

Na tradicional celebração, também é comum os agentes da corporação rasparem o cabelo em solidariedade ao tratamento da garotada.

A logotipo do movimento foi estampada, inclusive, na camiseta do Goiás, durante partida contra o Botafogo/RJ pela 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, na última terça-feira (26).