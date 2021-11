Preço de flores para Dia dos Finados vai doer no bolso, aponta pesquisa Procon Goiás

Com a chegada do feriado de Finados, é comum que as famílias prestem homenagens aos entes queridos colocando buquês e coroas de flores nas lápides.

Contudo, uma pesquisa divulgada pelo Procon Goiás mostrou que para comprar os arranjos florais, o cliente pode acabar pagando muito caro.

Enquanto uma dúzia de rosas é vendida em uma floricultura por R$20. Em outra, o mesmo produto estava a R$120, uma variação 500%.

Embora esse tenha sido uma referência bem salgada, de fato, a pesquisa revelou que o aumento médio no preço das flores entre os anos de 2020 e 2021 foi de 24,72%.

A orientação do órgão público para os clientes é de que não façam a compra no dia do feriado (02) e que evitem comprar com ambulantes, já que os preços podem ser muito maiores do que os praticados por supermercados.