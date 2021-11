Maior festival de hambúrguer do país chega a Goiás em novembro

O maior festival de hambúrguer do Brasil finalmente chegou em Goiás! A 16° edição do evento Burger Fest vai até o dia 30 de novembro e já conta com 47 hamburguerias goianas cadastradas.

A festividade tem como objetivo valorizar ainda mais a cultura do hambúrguer e criar novas experiências e receitas inéditas para os consumidores.

No estado, o evento contará com a participação de empreendimentos popularmente conhecidos como Madalena Gastrobar, TioBák, Burger S/A, Turco Hamburgueria e Colombina Gastropub.

Devido à pandemia da Covid-19, os interessados poderão optar por participar de forma presencial, delivery ou take out (retirada do pedido na loja).

Além de Goiás, o festival também acontece simultaneamente em 10 estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

O evento já atingiu a marca de 1,5 milhão de hambúrgueres consumidos e gerou um valor de R$ 150 milhões de vendas em todo o país.

Para conferir todas as casas participantes em Goiás, acesse o site oficial do Burger Fest.