Suco Verde: os benefícios e qual o melhor para tomar

Tomar um copo de suco verde é considerado um hábito saudável e está cada vez mais presente no dia a dia de quem busca saúde. Os benefícios do suco verde são relacionados exclusivamente à concentração de nutrientes provenientes das frutas e vegetais, seus ingredientes principais.

Vitaminas, minerais e alimentos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias ajudam os órgãos a trabalharem melhor, especialmente o fígado. Por isso, o termo ‘’detox ’’ é comumente associado ao suco verde.

Entretanto, alguns cuidados são importantes para o preparo, como dar preferência para alimentos orgânicos e higienizá-los adequadamente, em especial as folhas. Esses cuidados garantem alimentos livres de agrotóxicos e resíduos indesejáveis.

Para fazer o suco é necessário um líquido para a base. Água gelada, água de coco, suco de limão ou suco de laranja são boas opções. Também é essencial escolher uma fruta: maçã, melancia, maracujá, morango, abacaxi e melão, por exemplo, são fontes de diversos nutrientes.

As folhas escuras são ricas em magnésio e conferem benefícios extras, a dupla mais utilizada é a couve e a hortelã. Já espinafre, salsinha, mostarda e agrião são outras opções para variar as folhas. Gengibre, pimenta vermelha, guaraná em pó e canela também são alimentos com propriedades termogênicas, isto é, podem ajudar a acelerar o metabolismo.

Frutas e vegetais devem ser a base para uma alimentação saudável, e inserir um suco verde é uma opção prática para aumentar o consumo desses alimentos. Contudo é fundamental combinar ingredientes que você gosta a fim de garantir o consumo com mais frequência.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

