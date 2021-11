Sábado (06) é dia de mega festa com artistas renomados em cidade vizinha de Anápolis

Depois de mais de um ano e meio com as atividades culturais paralisadas em decorrência da pandemia da Covid-19, aos poucos os eventos estão voltando a acontecer em Goiás.

E no próximo sábado (06) está programado para acontecer o Festival Catavento, um evento com traje all black que promete reunir as melhores atrações para marcar o retorno de eventos de grandes públicos.

Ao todo, mais de mil pessoas já confirmaram presença e os últimos ingressos do 3º lote ainda podem ser adquiridos para os que desejam participar.

A festa está marcada para ocorrer no Nativos, em Campo Limpo de Goiás, a 17 km de Anápolis, a partir das 21h59, e vai seguir todas as regras que permanecem estabelecidas no município para prevenção da Covid-19.

Dentre as atrações confirmadas para o festival está o Wam Baster, um artista goiano que está fazendo muito sucesso e, recentemente, reuniu mais de quatro mil pessoas em um evento de Goiânia.

Também marcarão presença Envoy, Drop Dealer e os DJs Residentes Lyma, Nunes, Ferrera, Fred Passos, Patrick e Demik.

Para comprar os ingressos, os interessados só precisam acessar o Linktr.ee do Festival Catavento para escolher entre as opções de Pix e cartões de crédito e débito.

Mais informações estão no @festacatavento.