A cantora Marília Mendonça, 26, morreu na tarde desta sexta-feira (05) em um acidente de avião numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte (MG), deixando um grande número fãs em luto.

Muitos recorreram às redes sociais para fazer uma última homenagem à cantora conhecida como Rainha da Sofrência.

“Ainda não consigo acreditar”, “estou assombrado pela notícia” e “é eterna em nossos corações”, são algumas das frases postadas por fãs no Twitter, após a confirmação da morte da artista.

“Marília Mendonça e várias outras pessoas são a prova da frase ‘a vida é um sopro'”, comentou mais um internauta.

“Marília Mendonça fez parte da minha vida de um jeito que nenhum outro artista fez. Eu não consigo nem escrever o quanto me animou e transmitiu sentimentos meus por anos. Sempre será a minha rainha. Obrigado por tudo que fez por mim e pela música”, afirmou um fã também nas redes sociais.

Marília Mendonça foi uma das vítimas fatais de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga.

A cantora tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de 12 quilômetros do local do acidente.

A assessoria de imprensa de Mendonça havia informado, no momento do acidente, que ela havia sido resgatada com vida. Por volta das 18h, no entanto, confirmou a morte.

Também morreram o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do copiloto da aeronave, que não tiveram seus nomes revelados.