Outro aeroporto em Goiás pode receber voos que nem o Santa Genoveva recebe

Um céu de brigadeiro.

A expressão caiu como uma luva para o maior empreendimento da aviação em Goiás – o Antares Polo Aeronáutico, localizado em Aparecida de Goiânia.

Embora ele esteja em construção e o início das operações estejam previstas para 2024 – o polo pode pegar carona numa flexibilização que promete ampliar, e muito, as linhas aéreas comerciais do país.

Nessa toada, o investimento milionário vislumbrado mais para atender voos executivos e toda a infraestrutura necessária para este setor, agora lança pensamentos para além deste horizonte.

Isso porque o Governo Federal tem planos para editar, ainda este ano, decreto para liberar voos comerciais em aeroportos totalmente privados.

Com essa mudança na regra, o diretor comercial do Antares, Rodrigo Neiva, explica que haverá uma conexão muito maior entre as cidades, encurtando as distâncias regionais.

“Existem muitos fazendeiros em Goiânia que possuem fazendas no Pará e não existem linhas daqui para lá. Isso vai facilitar muito”, explicou ao Portal 6.

Com a segunda maior frota do mundo em aeronaves, diz, o Brasil só possui 100 aeroportos que atendem linhas comerciais. “Vai ser um destravamento gigantesco e o Antares entra nessa rota”, afirma.

Outros exemplos compartilhados por ele são possíveis linhas para Rio Verde, Sudoeste do estado, Guarujá (SP) e o litoral do Rio de Janeiro (RJ).

“Hoje, tudo tem que passar por São Paulo. Se você quer sair de Goiânia para ir para o Nordeste é preciso passar por lá. Essa modernização será excelente para o setor”, ressalta.

Antares

O Antares possui 2,096 milhões m² de área total, dos quais 611 mil m² de área vendável, distribuídas em 455 hangares.

O local também contará com uma ampla estrutura de apoio como lojas, restaurantes e um hotel executivo e uma pista de pouso de 1.800 metros de comprimento por 30 de largura, pista esta que será capaz de receber todos os modelos de aviação geral, jatos executivos, monomotores, bimotores, até o Gulfstream 650.