Seleção aberta para quem quer trabalhar na construção civil em Goiás

Responsável pelas obras do Edifício New Way e Europark, o Grupo Toctao está com vagas de emprego permanentes em aberto.

Ao todo, foram disponibilizadas 14 oportunidades para duas funções diferentes, a serem desempenhadas em Goiânia.

Dez delas são para pedreiros e as outros quatro para pintores.

Em ambos os casos, a remuneração é de R$ 1.859,00, com o acréscimo dos benefícios legais.

Os interessados em preencher as vagas para pintor, devem enviar currículos para o e-mail [email protected] e entrar em contato por meio do telefone (62) – 9 9426-4703.

Já quem pretende ser contratado como pedreiro, deve enviar currículo para o [email protected] e falar com o responsável pelo recrutamento, no número (62) 9 8138-0127.

O expediente é de segunda à quinta-feira, das 07h às 17h, e às sextas-feiras das 07h às 16h.

Apesar do contrato em meio ao andamento das obras, o caráter do documento é permanente e não temporário.

Ou seja, os selecionados poderão ser remanejados para novos projetos após a conclusão dos edifícios.