Velório de Marilia Mendonça e tio acontecerá a partir das 13h, anuncia assessoria

Comunicado divulgado na madrugada deste sábado (06) pela assessoria da cantora Marília Mendonça anunciou mudanças no horário do velório da artista e do tio, Abicieli Silveira Dias.

A cerimônia fúnebre agora está prevista para ocorrer das 13h às 16h, no Ginásio Goiânia Arena. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem para dar o último adeus à cantora.

Um cortejo deverá acontecer após o velório até o Cemitério Parque Memorial, também em Goiânia, onde será permitida apenas a presença de familiares.

Por conta da grande quantidade de pessoas, o governador Ronaldo Caiado pediu que haja respeito a sinalização do local e calma para que todos possam acessar o local sem maiores transtornos.

Marília foi vítima de um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (05), em Caratinga, Minas Gerais. Além da cantora outros quatro tripulantes estavam na aeronave. Todos faleceram.