Antes de ser preso, homem se emociona por reencontrar cachorrinho perdido em Anápolis

A Operação Direção Consciente realizada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis flagrou, nas madrugadas de sexta-feira (05) e deste sábado (06), 51 pessoas dirigindo embriagadas na cidade.

Ao todo, 11 pessoas ultrapassaram a tolerância criminal e tiveram de ser presas. Porém, houve um caso muito atípico que chamou a atenção da corporação.

É que um homem estava bebendo em casa quando o cachorrinho de estimação fugiu e, para resgatar o bichinho, ele decidiu entrar no carro, mesmo embriagado, e dirigir atrás do animal.

No entanto, durante patrulhamento no bairro Jundiaí, região Central da cidade, a equipe visualizou o veículo em uma situação muito perigosa: na contramão e com os faróis do veículo apagados.

Ele foi abordado pelos policiais, que logo perceberam o cheiro de álcool, solicitaram o teste do bafômetro e confirmaram a embriaguez.

Acontece que, no instante em que seria encaminhado para a delegacia, o cachorrinho ouviu a voz do dono e finalmente apareceu, emocionando o motorista, que já estava bastante preocupado com o sumiço.

Ele pegou o animalzinho no colo e ficou com ele nos braços até o momento em que foi autuado na DICT por dirigir sob influência de álcool.

Uma fiança foi arbitrada no valor de dois salários mínimos e familiares fizeram o pagamento para que o homem responda pelo processo em liberdade.