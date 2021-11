O adeus à Marília Mendonça: acompanhe a cobertura do Portal 6 em tempo real no Goiânia Arena

Repórteres do Portal 6 acompanham em tempo real a cobertura do adeus à Marília Mendonça neste sábado (06).

O corpo da cantora, que morreu em acidente aéreo com mais quatro pessoas no interior de Minas Gerais, chegou no início da tarde no Goiânia Arena.

Muito antes da abertura dos portões, milhares de pessoas se aglomeravam na porta na expectativa de ver a artista pela última vez.

Um forte esquema de segurança comandado pela Polícia Militar foi montando no loca afim de garantir a ordem e harmonia no local.

O velório público tem previsão de ser encerrado antes das 16h30. O corpo de Marília Mendonça seguirá para o cemitério Parque Memorial, na GO-020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

