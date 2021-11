6 bares de Anápolis que não existem mais, mas deixaram saudade

Veiculado todos os domingos à noite no IGTV do Portal 6, o quadro 6 Sabia?, apresentado pela jornalista Rafaella Soares, traz na última edição uma lista com seis bares que fecharam em Anápolis, mas ainda estão na memória de muita gente na cidade.

O curioso é que a maioria deles ficava no Centro, região com muita circulação de pessoas durante o dia e bastante deserta durante o período noturno.

Serviam como excelentes opções para os caros e badalados estabelecimentos do bairro Jundiaí, que durante à noite se torna o setor mais boêmio de Anápolis.

Dois bares também foram bastantes tradicionais e causaram surpresa quando fecharam as portas: Pau Brasil e Absoluto.

Outros, como o Trivella e The Armazem, logo viraram refúgio de quem não curte sertanejo, estilo quase onisciente em qualquer município de Goiás.

O animado Salve, conhecido pelas músicas ao vivo, e o intimista Pub 767 fecham a lista que com certeza merece uma segunda edição com outros estabelecimentos que deixaram saudades.