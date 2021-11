Prefeitura de Anápolis estica o prazo para quitar débitos com desconto

Ótima noticia para os anapolinos que precisam renegociar suas dívidas aderindo ao Programa de Benefícios Fiscais, o Refis 2021. A Prefeitura de Anápolis prorrogou para até o dia 30 de dezembro para os contribuintes ficarem em dia com o município.

Além da prorrogação para o pagamento das dívidas, será a primeira vez em Anápolis que os descontos de juros e multas podem chegar a 100% em caso de pagamento à vista.

Também há a possibilidade de parcelamento com condições mais vantajosas.

Segundo com o diretor da Receita do município, Olisomar Pires, a prorrogação foi necessária devido a alta procura nos últimos dias.

“Para que os contribuintes não fossem prejudicados, já que existe uma demanda latente em função do volume de créditos que ainda não foram recuperados, definiu-se pela prorrogação.” afirmou o diretor.

O atendimento pode ser realizado pelo Zap da Prefeitura, no canal do Refis 2021. De forma presencial, o interessado deve ir até a sede do Procon no Anashopping ou no Centro Administrativo.

O funcionamento nesses locais são de segunda a sexta, das 8h às 18h.