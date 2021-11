Supermercado de Anápolis bomba em rede social com vídeos “descolados” de funcionários

A postura diferenciada de um estabelecimento de Anápolis nas redes sociais tem dado o que falar.

O “Supermercado do Povo”, localizado no bairro Adriana Parque, coleciona mais de 50 mil seguidores apenas no Instagram.

A maior razão de todo este sucesso e engajamento nas redes está dentro da própria rede de funcionários do local.

Isso porque eles estão sempre reunidos em vídeos engraçados, responsáveis por converter uma legião de fãs para o mercado, que se autodenomina o “mais descolado de Anápolis”.

Uma das publicações mais populares mostra a auxiliar-geral Elídia Tavares oferecendo a solução para grande parte dos problemas enfrentados na rotina do dia a dia: o café.

O vídeo sozinho foi responsável por quase 200 mil visualizações dentro da página do comércio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Supermercado do Povo (@supermercadodopovogo)

A repercussão foi tanta que até mesmo o perfil “Razões para Acreditar” – um dos mais famosos do país por repostar publicações legais e emocionantes – divulgou o material.

Apenas lá, o vídeo de Elidia ganhou mais 580 mil visualizações, consagrando o sucesso.

A trabalhadora, no entanto, está longe de ser a única protagonista chamando a atenção.

Ideias criativas para anunciar promoções e até mesmo eventos do cotidiano da equipe também estão caindo nas graças do povo.