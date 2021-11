Black Friday 2021: veja como comprar com segurança e aproveitar os descontos

Quem aqui não está ansioso para as promoções da Black Friday? Basicamente, criada nos Estados Unidos, a data já entrou para o calendário brasileiro e os consumidores gostam de aproveitar os preços mais baixos para adiantar as compras de Natal. Por isso, veja como comprar com segurança e aproveitar os descontos na Black Friday 2021!

Primeiramente, neste ano, a data ocorrerá na última sexta-feira de novembro (dia 26). Além disso, para quem optar em fazer as compras online deve tomar cuidados na hora de aproveitar as promoções e não cair em ciladas. Vamos lá!

Como comprar com segurança na Black Friday 2021:

Preços

Não é mistério que o principal atrativo da Black Friday é o preço. Mas como saber se o produto realmente está em promoção? No geral, a melhor maneira de identificar se o valor do item foi reduzido é a pesquisa!

Logo, o consumidor deve se preparar antes do dia da promoção. Isso significa que é preciso buscar o preço antes, na loja onde ele pretende comprar e nas concorrentes. Outro método que pode ajudar nesse momento são as plataformas de comparação e histórico de preços.

Entre os comparadores de preço mais conhecidos estão: Buscapé, Zoom, Google Shopping, JáCotei, Bondfaro, Compare TechTudo e Promobit. Além disso, os especialistas recomendam que o consumidor não aja por impulso durante as compras.

Sites falsos

Em seguida, temos um problema que cresceu durante a pandemia: golpes com sites falsos. Logo, os criminosos montam páginas quase idênticas às de lojas reais e, além do valor do produto, roubam os dados dos consumidores.

Por isso, esteja sempre atento. Por exemplo, não clicar em links de e-mails suspeitos, desconfiar de preços muito baixos e quando o único método de pagamento oferecido é via boleto bancário.

Cartão de Crédito

Além disso, o cartão de crédito é um dos métodos mais usados pelos consumidores durante a Black Friday, principalmente pela opção de parcelamento da compra. Entretanto, devemos ficar de olho quando o site pede todos os dados de uma vez.

Para completar, caso seja verificada uma fraude a partir da compra com o cartão de crédito deve-se entrar imediatamente em contato com o seu banco e com a loja. Além disso, o consumidor deve registrar boletim de ocorrência.

Cashback

No geral, o cashback é um método que devolve parte do valor da compra em crédito para uma compra futura. Sendo assim, é um meio que ajuda na fidelização do cliente, mas, nem sempre, é uma vantagem.

Isso porque, esse valor que será devolvido para o cliente precisa caber no orçamento da loja. Assim, se ele não imaginar uma nova compra na loja pelos próximos meses, o cashback pode não ser o mais interessante.

Frete

Quem nunca viu promoções durante a Black Friday com frete grátis? Apesar de causar estranhamento, a política de valor mínimo de compra para o frete grátis é legal, segundo os especialistas.

Todavia, esse processo deve ser transparente com o cliente. Logo, com a pesquisa antecipada, o cliente consegue saber se o preço foi absorvido pela empresa de fato ou repassado no produto.

Entrega

Por fim, o momento de entrega também gera muitas dúvidas nos consumidores. Dessa forma, o processo de entrega é responsabilidade da loja perante ao consumidor, já que a empresa tem que garantir a entrega do produto.