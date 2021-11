Efeito raro da Covid-19 leva mulher a beber sabão e tirar a roupa

Uma mulher de 30 anos, que não teve a identidade revelada, precisou ser internada por apresentar surtos psicóticos após ser contaminada por Covid-19.

Moradora de Doha, no Catar, ela apresentou quadro de delírios e mania de perseguição no momento em que se despiu publicamente e ingeriu sabonete depois lavar as roupas em um banheiro.

Diversos médicos participaram da análise e estudo sobre o caso e um artigo foi publicado no British Medical Journal Case Reports (BMJ) contando sobre a paciente não apresentar histórico de doenças mentais, apenas sintomas de Covid-19.

Segundo um outro estudo feito no King’s College, da Inglaterra, os delírios pós-coronavírus afetam 15% dos pacientes adultos e 20% dos com mais de 65 anos.

O profissional que tratou da mulher afirmou que a vítima estava confusa e envergonhada.

“Ela estava agitada e falava demais. Além disso, parecia confusa, conversando com pessoas que não estavam lá, chamando membros da família pelo nome errado e, em uma ocasião, tirando a roupa sem motivo”, disse.

“Ficou com vergonha, mas explicou que havia gostado do cheiro e do sabor”, ponderou.

“No dia seguinte à internação, ela lavou as roupas no banheiro, mas não conseguiu explicar suas ações. Em outra ocasião, ela relatou breves alucinações visuais, vendo pássaros na enfermaria quando não havia nenhum”, completaram os autores do artigo.