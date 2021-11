Inscreva-se para o vestibular da UniEVANGÉLICA 2022/1

Continuam abertas as inscrições para o vestibular 2022/1 da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, para ingresso no primeiro semestre do ano que vem.

Esta é a chance de estudar em uma das melhores instituições de ensino superior do Estado de Goiás e com certeza a melhor de Anápolis.

As inscrições podem ser feitas até o dia 02 de março de 2022. Além do vestibular tradicional, os interessados podem se inscrever para o vestibular agendado, reclassificação, transferência, portador de diploma e aproveitamento do Enem.

São mais de 50 cursos oferecidos, na modalidade EAD e presencial, incluindo Medicina. Para mais informações sobre os processos seletivos abertos, acesse o site da UniEVANGÉLICA.

Atenção

Os processos seletivos também se estendem a todas as demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE. São elas:

UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo.

As inscrições também podem ser feitas nos respectivos sites institucionais.

Em tempo

A UniEVANGÉLICA obteve recentemente conceito máximo no MEC em seu curso de Medicina.

Também ficou entre as melhores IESs do Estado de Goiás no Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado pelo Ministério da Educação.