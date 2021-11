Babá usa coleira para passear com crianças e vídeo que viralizou divide opiniões

Uma babá viralizou nas redes sociais após postar um vídeo no Tik Tok ensinando de forma simples como passear com crianças sem as expôr aos riscos. No entanto, a informação da profissional acabou dividindo opiniões entre internautas.

É que a mulher apresentou um colete com uma cordinha que, segundo ela, seria extremamente seguro.

O objeto é colocado na criança, como uma mochila de costas. Em seguida, é necessário o prender com um encaixe, na altura do peito e, por fim, fixar o outro lado da corda em um dos braços do tutor.

Depois desse passo a passo, ambos estarão prontos para andar nas ruas, sem que os pequenos corram para longe, propensos aos riscos de atropelamento.

No entanto, diversos internautas reagiram com negação ao colete sugerido. Por outro lado, outros aprovaram e até disseram que querem um um.

“Mano, na moral, que sadismo do c*ral*o. Pode ser útil sim. Mas a que preço? O que isso vai gerar na criança além da segurança? Proponho a reflexão”, opinou uma pessoa bastante indignada com o método.

“Gente vocês não convivem com crianças, ou nunca cuidaram de uma que ainda não tem noção de perigo. Crianças não ficam quietas (…) Isso é literalmente mantê-las seguras”, ponderou outra em defesa da babá.

Veja o vídeo: