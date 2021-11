O Estado só faz sentido se chegar perto das pessoas e dos problemas que elas enfrentam

O debate político e a discussão de ideias acontecem em diversas esferas do Poder Legislativo. Bem como a gestão de recursos e a definição dos grandes planos econômicos e sociais acontecem nas esferas do Executivo Federal e Estadual.

Mas a vida cotidiana, a aplicação imediata em ações práticas que impactam a vida das pessoas acontece na esfera municipal.

“As pessoas moram nas cidades, não moram no Estado ou País”. Esta é uma afirmação recorrente na Política para evidenciar a importância dos municípios.

Por isso, acredito ser fundamental todo esforço para a consolidação do debate municipalista que vise o protagonismo dos prefeitos e vereadores.

Nosso mandato na Assembleia Legislativa é todo pautado nesta premissa: gerar mais autonomia aos gestores municipais. Além disto, os investimentos que destinamos às cidades por intermédio das emendas parlamentares são definidos após muitas reuniões, visitas e consultas a vereadores, prefeitos e em audiências públicas.

É fundamental saber ouvir a todos para fazer o melhor para eles.

Assim, na última semana, tivemos a oportunidade de reunir amigos e amigas que nos auxiliam em nossa atuação política na busca de investimento, recursos e soluções para a população de Goiás na Assembleia Legislativa.

Reunimos 14 prefeitos de cidades goianas e vices, vereadores e lideranças que representam mais de 60 cidades. São municípios que mantemos diálogos permanentes, que tem acesso direto ao nosso gabinete para apresentar demandas da população.

Tive o prazer neste evento de ter a presença do governador Ronaldo Caiado. Mais do que prestigiar um ato festivo deste grupo político que representa diversas regiões do Estado, o governador esteve acompanhado de alguns dos seus secretários, como Pedro Salles (GoInfra) e Ismael Alexandrino (Saúde). Juntos com sua equipe de trabalho, nosso governador prestou atendimento aos prefeitos, ouvindo suas demandas.

Este é um canal direto que o nosso mandato abre com o Governo e que só é possível porque Ronaldo Caiado é, igualmente, um grande municipalista. Com larga experiência legislativa, Caiado conhece a importância de uma atuação parlamentar voltada às cidades.

O saldo positivo que nos deixa esta agenda vai além dos resultados políticos atingidos neste encontro promovido pelo nosso gabinete. O encontro também sinaliza a consolidação de uma estratégia política que defendemos: sempre atuar como um facilitador para os bons projetos, as boas práticas e para o protagonismo daqueles que lutam por suas cidades, bairros e pela sua gente.

Agradeço a presença de todos que estiveram presentes, do vereador da menor cidade em números populacionais ao governador: todos souberam contribuir para esta importante construção coletiva do Estado de Goiás.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.