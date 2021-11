6 hotéis fazendas para se hospedar em Goiás e curtir a tranquilidade

Horários marcados para cada compromisso, trânsito incessante, metas e o calor massivo que sobe do asfalto.

Não raro, essa é a rotina comum de muitos moradores de cidades de grande e meio porte.

A busca por um lugar ao sol, fugindo de uma agenda estressante e com a possibilidade de ficar de perna por ar, pode estar muito mais próximo do que você imagina.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com seis hotéis fazenda para quem deseja curtir dias de paz, sentir o ar puro e o cheirinho de terra.

Confira a nossa seleção!

1. Hotel Fazenda Paraíso dos Sonhos

A nossa lista será aberta com um hotel fazenda para quem curte a calmaria, mas não abre mão dos momentos de aventura.

Situado a 3km de Corumbá de Goiás, o visitante pode praticar acqua ride (rafting) e descer as corredeiras do Rio Corumbá em cima de uma boia. Outras opções radicais são rapel e tirolesa.

Para momentos de paz e tranquilidade, o hóspede pode relaxar em uma das cinco piscinas do local. Além disso, as redes em frente aos quartos são um convite ao ócio.

2. Ranchos 30

Um dos mais tradicionais de Goiás, o Ranchos 30 está localizado entre os municípios de Aparecida de Goiânia e Hidrolândia.

O visitante poderá desfrutar das cinco piscinas do local. Entre as escolhas está uma piscina com ofurô e outra com borda infinita. Outras opções são os redários, jacuzzis e uma área de descanso com gazebos.

Entre as atividades disponíveis no local estão: trilhas, mountain bike, charrete, cavalo, mini fazendinha, tiro ao alvo e tirolesa, além de lago para pesca com bar.

3. Águas Vivas Hotel Fazenda

Localizado dentro da Fazenda Sonho Meu, propriedade tradicional da região de Pirenópolis, o hotel foi construído aproveitando o charme das áreas tradicionais do local.

O hóspede pode relaxar nas redes disponíveis em todas as suítes. Uma dica é se hospedar em frente ao bosque e ter uma visão da natureza de tirar o fôlego.

O local também oferece diversas opções de atividades para os clientes, são elas: campinho de futebol, pula-pula, sauna, trilhas, parquinho, piscina aquecida com água da nascente local e salão de jogos.

4. Hotel Fazenda Manduzanzan

Situado a cerca de 7 km da Cidade de Goiás, a propriedade dispõe de uma cachoeira própria. A Cachoeira das Andorinhas pode ser acessada através de uma trilha de 800 metros.

As crianças podem se divertir com os passeios a cavalo, campo de futebol, quadra de vôlei e salão de jogos. O curral é aberto para visitação e é um dos programas que mais chama a atenção no lugar.

Os pets são bem-vindos no local. As caminhadas ao ar livre e em contato com a natureza são um programa e tanto para realizar com os animais de estimação.

5. Estância Park Hotel

Outra opção tradicional no segmento, a propriedade localizada em Anápolis e une conforto e tranquilidade em um só lugar.

Já na chegada, o hóspede tem uma escolha muito difícil: ficar no apartamento ou no chalé? Independente da escolha, ela será assertiva.

Entre as opções para diversão estão: arvorismo adulto e infantil, tirolesa , piscinas, salão de jogos, sauna a vapor, entre outros.

6. Hotel Fazenda Cabugi

Uma excelente escolha para aqueles que se importam com a temperatura que vão enfrentar durante a estadia. Situado entre Anápolis e Alexânia, o local se situa a 1.600 metros de altitude e por conta disso conta com uma temperatura que irá agradar gregos e troianos.

Entre as opções de lazer e atividades para os visitantes estão: piscinas, pescaria, passeios a cavalo e charrete, além de quadras de esporte, salão de jogos, bar, karaokê e salão de festas.