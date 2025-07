PRF revela como descobriu carregamento de Mounjaro transportado irregularmente na BR-153

Também foram apreendidos diferentes produtos importados sem nota fiscal

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2025

imagem mostra medicamentos apreendidos pela PRF, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ PRF)

O comportamento suspeito de dois homens, com idades de 37 e 48 anos, levou agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a descobrirem um esquema irregular de transporte de carga do medicamento Mounjaro — substância usada para o tratamento de diabetes tipo 2, mas que tem sido utilizada para emagrecimento. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (10), na BR-153, em Morrinhos.

Segundo a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização de rotina quando pararam um carro de passeio ocupado pelos suspeitos.

Devido ao nervosismo dos ocupantes e ao fornecimento de informações contraditórias, os agentes desconfiaram da situação e decidiram aprofundar a fiscalização. Durante uma revista pessoal, eles encontraram frascos do medicamento escondidos sob as roupas dos envolvidos.

Ao longo de uma busca minuciosa no interior do veículo, os policiais encontraram 38 caixas vazias do mesmo produto dentro de compartimentos ocultos, como forros das portas e dos bancos. Cada unidade do medicamento pode alcançar até R$ 2 mil no mercado irregular — o que configura crime de descaminho e representa risco à saúde pública.

Também foram apreendidos diferentes produtos importados sem nota fiscal, incluindo eletrônicos, perfumes, azeites e vinhos.

Os produtos, juntamente com o veículo, foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos legais.

