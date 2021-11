A saúde pública em Anápolis e reflexões para a nossa própria vida

Nesta semana tivemos a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal. Na pauta, demandas da saúde de Anápolis. Foram quase vinte participações com os mais variados temas, mas quero ressaltar especificamente um deles que é a Oncologia Pediátrica.

​Tratamos como profissional da saúde não só as doenças, mas também as pessoas. E quando se trata de criança, nosso coração (sede de nossas emoções) deixa-nos mais sensíveis.

São exemplos como o citado na reunião, de uma criança de “8 anos e com tumor maligno nas pernas, que nos impactam ou deveria nos impactar. Com a necessidade de amputação para que não ocorra metástase e ela possa sobreviver. Tudo isso e com dificuldade de acesso ao tratamento especializado.

​Sempre ouvimos que não há soluções simples para problemas complexos, mas temos como seres humanos que buscarmos um padrão de excelência.

Não me refiro a alto padrão de vida financeira e nem aos protocolos de acesso ao tratamento, mas sermos excelentes como pessoa. Excelentes no que fazemos, como pensamos e na qualidade que almejamos.

​Uma voz nessa audiência, na última fila do auditório, foi o grito de socorro de muitas crianças que padecem. A cirurgia de amputação da perna salvará a vida dessa criança. E quanto a nós?

​Deixo, assim, três aplicações para refletirmos:

1) Grite por socorro quando há necessidade! Há poder em nossas palavras;

2) Há momentos que será necessário uma amputação parar nos salvarmos. Seja uma parte do nosso corpo doente, seja uma pessoa que está ao nosso lado, seja um comportamento errado que temos como mentir, enganar, roubar…

3) Atinja um padrão de excelência em tudo que fizer! Quem é excelente no que faz, atrai pessoas estratégicas que abrem portas e infuência os que precisam atingir um nível mais alto.

​Finalizo citando George S. Patton Jr: ” Se todos estão pensando da mesma forma, então alguém não está pensando”.

