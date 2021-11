Liberado até 3 anos de saque antecipado do FGTS: saiba como solicitar o benefício

Sabia que tem como antecipar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? Bom, essa possibilidade é dada na modalidade de saque-aniversário, disponibilizada pela Caixa Econômica, que permite a retirada de uma parte do FGTS, uma vez por ano, sempre no mês de aniversário do trabalhador. Saiba agora como sacar até 3 anos de saque antecipado do FGTS.

Antes de tudo, podem aderir à modalidade de saque-aniversário os trabalhadores com contas do FGTS que estão ativas ou inativas. Além disso, vale ressaltar que, ao fazer a opção do saque-aniversário, o trabalhador não terá mais direito de fazer a retirada do saldo do FGTS quando demitido. Para completar, ele receberá apenas a multa de 40% que é sobre o valor do saldo do FGTS depositado pela empresa.

3 anos de saque antecipado do FGTS:

Basicamente, a Caixa Econômica facilita a possibilidade de fazer um saque maior que o realizado pelo saque-aniversário, uma vez por ano. Assim, ao fazer o empréstimo na Caixa, o trabalhador deixa a garantia do saque-aniversário daquele ano em que solicitada a modalidade e os valores dos próximos dois anos. Por isso, vale entender que está antecipado o saque-aniversário de três anos para o trabalhador.

Além disso, ao fazer o empréstimo na Caixa, o trabalhador vai poder fazer a solicitação do valor total. Que, em resumo, pode ser de no mínimo de R$ 2 mil. Ademais, com relação a cada uma das retiradas, dentro do valor pedido, será igual ou superior a R$ 300.

Por fim, ainda dentro das regras estabelecidas pela Caixa, a data da última retirada não poderá passar de 999 dias. No geral, conta-se a partir da contratação do crédito realizada pelo trabalhador. Já com relação à taxa de juros, será de 1,09% ao mês.

Quem pode antecipar o saque do FGTS?

– Quem tem conta na Caixa;

– Tenha mais de 18 anos;

– Precisa já ter aderido à modalidade saque-aniversário;

– Ter uma conta de FGTS com valores necessário para realizar a solicitação de crédito;

– Além disso, o trabalhador não poderá estar negativado;

– Por fim, ele fará a autorização do “Empréstimo Saque Aniversário” na Caixa através do aplicativo ou pelo do FGTS.

Assim, ao receber a autorização do empréstimo na Caixa, o trabalhador também deverá fazer a solicitação pelo aplicativo da instituição financeira. Sendo necessário fazer os seguintes procedimentos:

– Deve entrar no internet banking da CAIXA com seu login de usuário e também a senha;

– Em seguida, escolher a opção “Crédito” e, depois, “Empréstimo Antecipação Saque Aniversário”;

– Agora, ainda no app, escolher a opção “simular” e verificar os valores que serão disponibilizados, além das taxas e condições do empréstimo com base na cotação do dia da solicitação do trabalhador;

– Depois, será necessário confirmar as informações do cadastro e também de solicitação do crédito realizado;

– Então, o trabalhador informará a senha do app e vai clicar em confirmar;

– Após esses procedimentos, o FGTS bloqueará o valor pedido e confirmará o empréstimo;

– Por fim, será feito o depósito, no dia seguinte, da quantia disponibilizada pela Caixa.