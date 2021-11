Cidade goiana será liberada do uso de máscaras e prefeito explica o motivo

A prefeitura de São Luís de Montes Belos, cidade na região Oeste de Goiás, decidiu liberar os cidadãos do uso de máscaras em ambientes abertos no município.

O prefeito, Major Eldecírio Silva (PDT), afirmou nas redes sociais que a cidade não tem ninguém com Covid-19 e a vacinação já está em nível avançado. Seria esse o motivo que levou a Administração Municipal optar por flexibilizar ainda mais as medidas de segurança.

A previsão é que logo no início da próxima semana seja divulgado um novo decreto tornando a decisão oficial para os moradores.

Apesar do clima otimista, Major Eldecírio pediu que a população de São Luís de Montes Belos continue sendo cautelosa contra a doença.

“É preciso que você [morador de São Luís dos Montes Belos] continue agindo de uma forma consciente, usando máscaras em ambientes fechados e fazendo uso de álcool em gel”.

Em tempo

Embora o município localizado a 127 km de Goiânia esteja adotando a medida de flexibilização, a situação de Goiás no geral é diferente em relação ao uso de máscaras.

Em entrevista coletiva recente, o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que só irá tratar sobre a liberação do item de segurança quando houver indícios científicos e recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para tal decisão.

O chefe do Executivo Estadual também lembrou que é necessário “ter uma avaliação científica de qual é o percentual de vacinação que faz com que a gente possa ampliar o contato físico e ao mesmo tempo abrir mão do uso de máscaras”.

A estimativa é de que, com a Covid-19, a porcentagem de pessoas necessárias para que se tenha uma “imunidade de rebanho” é de 70%.

Em Goiás, os números são de 70% da população imunizada com apenas uma dose e 50% da população com o esquema vacinal completo.