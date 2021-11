Corajosa, garotinha toma atitude perigosa para salvar a vida dos pais desmaiados

A história de uma garotinha de 09 anos acabou viralizando na internet após atitude extremamente perigosa e heróica da criança.

O caso aconteceu em Brockton, no estado americano de Massachusetts (EUA), onde ela encontrou os pais desmaiados na cozinha e intoxicados com o gás monóxido de carbono liberado por um gerador.

Com muita sensatez, a menininha decidiu pegar o celular do pai, desbloquear com a impressão facial e acionar o socorro para os familiares.

Por sorte, a garotinha e a irmã mais nova não chegaram a desmaiar com o gás.

Logo em seguida, a equipe socorrista chegou rapidamente e resgatou a família ainda com vida, encaminhando-os para um hospital da região.

À imprensa local, a mãe da heroína disse que ‘se não fosse a rapidez de raciocínio da filha, eles poderiam não ter sobrevivido’.