A Prefeitura anunciou nesta segunda-feira (15) que o Papai Noel chega a Anápolis e vai passar por 25 regiões levando muito mais que presentes. É o Natal de Coração, que retorna depois pausa em 2020 por conta da pandemia.

Com início marcado para o dia 23 de novembro, a abertura oficial da programação será às 18h30, no Parque da Jaiara, e segue até o dia 21 de dezembro.

Na caravana, haverá apresentações culturais, trenzinho encantado, cabine fotográfica gratuita com fotos instantâneas, distribuição de pirulitos, balões em formato de coração, brinquedos, além de, claro, do bom velhinho.

Criado pelo prefeito Roberto Naves (PP) e pela primeira-dama Vivian Naves, o Natal de Coração, realizado nos finais de cada ano, é uma ação que já atendeu mais de 60 mil pessoas em Anápolis.

Os distritos, que recebem as atividades aos sábados, são um exemplo de que a intenção é abraçar toda a cidade e fazer com que o espírito natalino chegue para toda a população, que antigamente precisava ir à Praça Bom Jesus para ver a decoração da cidade.

“Ao levar o Natal de Coração para outros endereços de Anápolis, nós conseguimos reunir as pessoas de até cinco bairros em cada noite”, descreve Vivian.

A primeira dama diz que a festa é garantida com a chegada do Papai Noel, que traz algodão-doce e pipoca para as crianças, além de balões e todo o espírito natalino às diversas regiões de Anápolis. “Quem comanda a festa é a população”, destaca.

Papai Noel chega a Anápolis e vai passar por 25 regiões levando muito mais que presentes; veja o calendário

DATA REGIÃO LOCAL 23/11 Vila Jaiara Parque Jaiara 24/11 Bairro da Lapa Avenida Francisco Alves 25/11 Bairro São Sebastião Praça Poliesportiva 26/11 Res. Flamboyant Praça do Português 27/11 Interlândia Praça da Igreja Matriz 29/11 Residencial Copacabana Feirão Reny Cury 30/11 Aldeia dos Sonhos Rua Araguaia 01/12 Industrial Munir Calixto Avenida Central 02/12 Santos Dummont Avenida Wilmar 03/12 Residencial Polocentro Avenida Mirage 04/12 Souzânia Praça da Igreja Matriz 06/12 Recanto do Sol Feirão Coberto 07/12 Leblon Avenida Central 08/12 Parque dos Pirineus Avenida Colorado 09/12 São João Praça Dona Constância 10/12 Vila São Vicente Praça da Igreja Matriz 11/12 Goialândia Praça da Igreja Matriz 13/12 Bairro de Lourdes Feirão Coberto 14/12 Vila Formosa Praça Ferroviária 15/12 Adriana Parque Rua G 16/12 São Joaquim Praça Martins 17/12 Branápolis Rua B – Escola Municipal 18/12 Joanápolis Praça da Igreja Matriz 20/12 Filostro Machado Quadra Esportiva – CEU

Mais informações em www.anapolis.go.gov.br/nataldecoracao.