A avó que se recusou a cuidar dos netos, vendeu tudo e está viajando pelo mundo

A história de uma idosa nada convencional acabou viralizando nos últimos dias na internet, dividindo opiniões de internautas no país inteiro.

Josefa Feitosa tem 61 anos, cabelos azuis e se autointitula “mulher preta, vidóloga e cidadã do mundo” na biografia do Instragam. Foi ela quem chocou milhares de pessoas com o estilo ímpar de viver a vida.

A senhorinha trabalhou em sistemas prisionais durante toda a vida e, após se aposentar, decidiu vender todos os bens e partir para as viagens dos sonhos.

O que intrigou a todos, inclusive à família, é que o desejo da avó não era cuidar dos netos, e sim curtir a vida em diversas paisagens distintas.

No primeiro momento, houve a rejeição parental. Mas após muito diálogo, explicando que isso se tratava do grande sonho de Jofesa, eles tiveram de aceitar melhor a situação.

Índia, Filipinas, Áustria, Egito, França e Indonésia foram alguns dos países que a idosa aventureira decidiu conhecer sozinha.

Além do mais, diversas praias do Brasil, como Maragogi, Lençóis Maranheneses, Recife e os mais variados pontos turísticos do Ceará, foram escolhidas pela Josefa para registrar os momentos.

Através do perfil no Instagram @joviajando, ela tem fotografado e publicado todas as visitas e inspirado outras pessoas a realizarem os sonhos arquivados por tanto tempo, seja por razões familiares ou por questões de trabalho.

Na internet, houve quem discordou do estilo de vida.

“Meu repúdio à decisão, pois o mais valioso para uma avó deve ser os netos”, comentou uma internauta.

Enquanto isso, outras diversas pessoas apoiaram a decisão da idosa alegando que é necessário sim realizar todos os sonhos enquanto ainda há vida.