Atleta anapolina lutará nos Estados Unidos por novo cinturão e possível vaga no UFC: “Confiante e preparada”

O Ultimate Fighting Champioship (UFC), maior campeonato de lutas marciais mistas (MMA) do mundo, pode ganhar uma participação anapolina muito em breve.

Isso porque a lutadora Mayra Cantuária, de 32 anos, estará concorrendo a uma possível vaga para a divisão de elite no dia 10 de dezembro.

Na ocasião, ela enfrentará a norte-americana Jamey-Lyn Horth pelo título do Legacy Fighting Alliance (LFA), na categoria peso-mosca.

A expectativa é de que um convite seja formalizado para a brasileira, em caso de vitória.

O embate promete ser uma das principais lutas de toda a categoria e pode contribuir para um currículo ainda mais admirável da atleta anapolina, que está invicta a seis combates.

Ela também é a atual detentora do cinturão do maior evento de MMA do Brasil, Standout Fighting Tournament (STF).

Em entrevista ao Portal 6, Mayra se mostrou confiante para o duelo que ocorrerá em “terreno inimigo”, mais especificamente no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

“Estou treinando em diversas academias, procurando sempre melhorar meu jogo. Me sinto confiante e preparada. A expectativa é de vitória pela via mais rápida, nocaute ou finalização”, afirmou.

A atleta também destacou algumas das maiores dificuldades até chegar neste ponto da carreira, mas preferiu priorizar o sentimento de gratidão por ter chegado aonde está e “cada vez mais forte”.

“Tenho muito orgulho da minha cidade, de ter sido criada no interior de Goiás. Mesmo sem incentivo e apoio, consegui chegar até aqui, graças a Deus. De degrau em degrau, vou alcançar o topo”, almejou.

Mayra também fez questão de convidar todos a assistirem a tão aguardada luta, que aqui no Brasil terá transmissão do canal Combate.

“Conto com o apoio de todos, garanto um show”, prometeu a lutadora.