Encerra nesta quarta-feira (17) seleção de estágio para MPT em Anápolis

Encerra nesta quarta-feira (17) o período de inscrição para o processo seletivo de estagiários do Ministério Público do Trabalho (MPT) da 18º Região.

Em Anápolis, a oportunidade é destinada para estudantes de Direito que concluíram pelo menos 40% da carga curricular do curso e que tenham disponibilidade para uma jornada semanal de 20h.

Além de bolsa no valor de R$850, os estagiários do órgão também receberão auxílio transporte no valor de R$7 por dia.

O critério de seleção será por meio de avaliação composta de provas objetiva e discursiva, com questões de múltipla, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Interessados devem fazer a inscrição no site do MPT.

Mais informações estão no edital.