Equipe de Anápolis se consagra campeã estadual de esporte semelhante ao futebol americano

O Anápolis Tigers, equipe de Flag Football do município, se sagrou campeã do Circuito Goiano do esporte, que está se popularizando cada vez mais país afora.

A modalidade é uma variação do futebol americano, mas sem o uso dos equipamentos de contato e tendo as famosas pancadas entre jogadores consideradas como atos faltosos dentro da dinâmica do jogo.

A equipe anapolina foi primeiramente à capital do estado, onde enfrentou o Goiânia Saints e o Rio Verde Pumpkins.

Após esta primeira rodada, onde todas as equipes se encontraram, chegou a hora da grande final.

Disputada no último domingo (14), na casa dos adversários, em Rio Verde, a partida terminou com a coroação dos atletas anapolinos.

Em entrevista ao Portal 6, o jovem jogador e membro da diretoria do time, João Vitor, de 26 anos, comemorou o resultado e detalhou os planejamentos futuros.

“Agora é aproveitar o título para divulgarmos ainda mais o esporte e trazer mais gente para a equipe”, explicou.

João também se mostrou confiante para a disputa tanto do próximo campeonato goiano, quanto do nacional.

“Vamos nos preparar forte para estas próximas edições. Participamos nos anos anteriores e a ideia é entrar firme agora em 2022”, afirmou.

“Nosso objetivo também é desenvolver jogadores para representar o país nas futuras competições, reduzindo aos poucos a dominância do Sudeste. Aqui temos jogadores com potencial para seleção, só não tem visibilidade e incentivo suficientes”, acrescentou o jovem.

O Anápolis Tigers sempre treina em campos de futebol da cidade, especialmente no Jardim América e Setor Pedro Ludovico.