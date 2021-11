Ex-mister Anápolis sofre ataques racistas e homofóbicos de cliente no WhatsApp

Vítima de ataques racistas e homofóbicos, Neto Rodrigues, de 21 anos, denunciou o crime à Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (17) e afirmou, em entrevista ao Portal 6, que levará o caso até as últimas consequências.

“Me senti humilhado”, confessou o jovem, que já foi Mister Anápolis Teen e é proprietário de uma loja de sapatos. As agressões, inclusive, partiram de um cliente durante uma conversa de WhatsApp.

Segundo o empreendedor, o homem tirou uma captura de tela da foto de perfil dele para mandar a algum contato.

Entretanto, no momento de enviar a foto, acabou selecionando o chat de Neto, que visualizou também todos os comentários hostis.

“Esse negão aí, cabelo de vassoura de limpar casa, é até bonitão, mas queima”, dizia as mensagens, devidamente salvas pelo jovem.

Ele narra ainda que assim que o homem percebeu o ‘engano’, apagou as mensagens e bloqueou o contato dele no WhatsApp. As provas já foram entregues ao 4° DP.

Neto, no entanto, lamenta a dificuldade que teve para registrar o caso. O empreendedor conta que, num primeiro momento, foi desmotivado a levar a denúncia a diante e teve de procurar um advogado.

“Eu ia deixar passar, mas decidi não fazer porque várias pessoas sofrem isso todos os dias”, desabafou. O Código Penal prevê para o crime de injúria racial até 3 anos de reclusão.

Em tempo

O Portal 6 pediu os print’s da tela do celular da vítima, que os mostrou à reportagem. Eles, no entanto, não serão veiculados atendendo ao pedido da defesa de Neto para não atrapalhar as investigações.