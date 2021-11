Sucesso há 47 anos, Educandário Espírita abre matrículas em Anápolis para turmas de 2022

Em pleno funcionamento há 47 anos, o Educandário Espírita de Anápolis fica localizado no Bairro Jundiaí e é referência no ensino de crianças.

É que além do ensino tradicional e completo, que dá aos pequenos uma boa base para que cheguem preparados para o ensino médio, a instituição também fornece atividades lúdicas que auxiliam na formação de conhecimentos.

Na unidade, estão disponíveis para as crianças salas de alfabetização, projetos pedagógicos, projetos desportivos e laboratório de informática.

Há ainda quadra coberta de esportes, auditório, biblioteca e uma merenda escolar especial, pensada para que os alunos continuem fortes para aprender melhor.

No Educandário Espírita, as turmas do 1º ao 5º anos são na modalidade particular. Já do 6º ao 9º há convênio com o Estado.

As matrículas para 2022 já estão abertas e há valores promocionais até o mês de dezembro.

Para saber mais, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (62) 3324-1822 ou (62) 9 9452-0505.