Sucuri gigante entra no lugar que queria e vídeo viraliza nas redes sociais

Um perfil de pecuaristas do estado do Paraná compartilhou um vídeo mostrando uma sucuri gigante deixando a estrada e entrando na mata. As imagens, obviamente, acabaram viralizando.

A famosa anaconda chocou os moradores da região pelo tamanho enorme, bem próxima aos homens.

As sucuris são serpentes que, apesar de não possuir toxinas, são famosas por se enrolarem nas presas e as asfixiarem até que os batimentos cardíacos cessem.

Elas também são ótimas nadadoras e preferem viver em lugares pantanosos, rios e lagos.

Seres humanos não fazem parte do cardápio deste animal, que pode alcançar até oito metros de comprimento. As preferências das sucuris são capivaras, antas, rãs e peixes.