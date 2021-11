Trecho entre Aparecida, Goiânia e Anápolis da BR-060 apresenta buracos cada vez maiores

O período chuvoso trouxe uma dor de cabeça um pouco diferente para os goianos que transitam pela BR-060.

Junto com as precipitações começaram a aumentar as fissuras e buracos de pequeno e médio porte na rodovia, que é administrada pela Triunfo Concebra – que por sua vez cobra pedágios dos motoristas para manter a malha viária impecável.

O trecho com mais avarias observado pela reportagem do Portal 6, em todo o percurso entre Anápolis e Aparecida de Goiânia, é o da zona urbana da Grande Goiânia, em que o tráfego é mais pesado.

Mas buracos aleatórios também já foram vistos ao longo de todo a BR-060, sem a presença de nenhuma equipe da concessionária.

Apesar dos registros feitos pela reportagem, a Triunfo Concebra argumenta (veja nota no final da reportagem) que as equipes trabalham dioturnamente nos serviços de manutenção e tapa-buracos a fim de manter a mínima trafegabilidade e segurança dos motoristas.

Entretanto, a empresa que administra a via desde 2015, já informou que vai deixar a gestão e uma nova empresa deve assumir.

De saída

Segundo a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério de Infraestrutura (Minfra), Natália Marcassa, a Triunfo Concebra já manifestou o desejo de devolver a concessão e o Governo Federal prevê uma resposta até em 2022.

As informações foram repassadas no final do primeiro semestre deste ano durante um webinar realizado pelo Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

Confira o vídeo que apresenta alguns dos buracos na BR-060 entre Goiânia e Anápolis

Com a palavra, a Triunfo-Concebra

Em razão do período de chuvas, foi reforçada a quantidade de equipes da Triunfo Concebra direcionadas aos serviços de manutenção do pavimento, evitando que pequenos buracos se agravem com a contribuição da pista molhada e do considerável volume de tráfego pesado que trafega no trecho sob concessão.

Vale lembrar ainda que temos o Serviço de Atendimento ao Usuário disponível 24h por dia em todo o trecho, equipes estas que também apoiam no reparo emergencial de buracos na estrada e que podem ser acionadas através do nosso telefone 0800 060 6000.