Descubra como conectar no Wi-Fi mesmo sem saber a senha

Quem nunca passou aquele perrengue de ficar sem dados móveis e em um local em que não tem acesso às senhas dos sinais de Wi-Fi? Pois bem, saiba que com um aplicativo certo, é possível descobrir a senha de redes públicas que estão disponíveis pela região. Até porque alguns sinais de Wi-Fi, mesmo abertos, exigem senhas. Por isso, veja como conectar no Wi-Fi mesmo sem saber a senha!

Antes de tudo, iremos te apresentar dois aplicativos, fáceis de utilizar. Além disso, os dois aplicativos possuem versão adaptável a sistemas operacionais Android e iOS.

Como conectar no Wi-Fi mesmo sem saber a senha:

Instabridge

Primeiramente, com este aplicativo, é possível descobrir as redes mais próximas e capturar as senhas que cada um utiliza. Veja abaixo o passo a passo para baixar e como utilizar!

1º passo: Em sua loja de aplicativos, procure pelo app “Senhas de Wi-Fi por Instabridge” e clique em baixar. Após baixar o aplicativo em seu aparelho, é necessário iniciar o segundo passo.

2º passo: Agora você deve clicar no aplicativo e aparecerá uma tela com a mensagem “Precisamos que você nos autorize para seguir em frente”. Assim, clique na opção destacada “Continuar”. Provavelmente, o aplicativo pedirá permissões para uso da localização; clique em “permitir durante uso do app”. Ademais, será aberta uma opção de login com sua conta do Google. Escolha sua conta e clique em continuar.

3º passo: Por fim, depois que já passou pelas fases de instalação e login, o próximo passo é identificar todas as redes que abrirão numa lista na tela que se abre. Basicamente, o programa na versão gratuita poderá exibir propagandas. Mas, tendo um pouco de paciência, logo após já poderá ter acesso a senha.

Assim, na lista, aparece a opção “Mostrar senha”. Em seguida, você verá a outra opção “Copiar Senha”. Basta copiá-la e colar no momento de utilizar a rede Wi-Fi. Ainda existe a opção de mapa no menu na parte de baixo do aplicativo. Ele apresentará em vários pontinhos quais os sinais perto de você e suas respectivas senhas.

Wi-Fi Map

Em suma, o Wi-Fi Map é muito útil para quem busca senhas de Wi-Fi próximo. Porém, tem um pouco de diferença do Instabridge. Basicamente, o Wi-Fi Map é uma rede social em que as pessoas compartilham os sinais Wi-Fi com os dados e senhas. Veja como usá-lo:

1º passo: Primeiro, baixe o aplicativo em sua loja de aplicativos. Após instalado, o próximo passo é conceder a localização de seu aparelho.

2º passo: Em seguida, após abrir o mapa, verifique a rede mais próxima de você e clique sobre o ícone que a identifica.

3º passo: Agora, após clicar no ícone “balão” que identifica a rede, abrirá a opção “última senha”. No geral, isso significa que aquela foi a última senha cadastrada no aplicativo, podendo ter sido modificada sem que seja cadastrada no aplicativo.

4º passo: Por fim, ao tocar na opção “desbloquear senha”, aparecerá uma propaganda. Aguarde ser exibida para ter acesso à tela. Caso queira disponibilizar sua rede e senha, é só clicar em “Wi-Fi Map” e, em seguida, “adicionar Wi-Fi”.