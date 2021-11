Motociclista armado efetua vários disparos contra homem no Centro de Anápolis

Uma grande movimentação de viaturas de Polícia Militar está sendo registrada no final da manhã desta sexta-feira (19), no Centro de Anápolis, mais precisamente entre as ruas General Joaquim Inácio e Sócrates Diniz.

Informações preliminares dão conta de que um motociclista desconhecido teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra um homem, que acabou sendo atingido de raspão.

Ao menos quatro carros da corporação pararam no local para isolar a área e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) precisou ser acionado às pressas para prestar os primeiros socorros.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram vários populares se aproximando para tentar entender o que havia acontecido e o momento em que a ambulância do SAMU sai levando a vítima para uma unidade hospitalar.

Ainda não há detalhes sobre o paradeiro e nem das motivações do autor.

Mais informações a qualquer momento.