Farmacêutica de Anápolis compra 12 marcas de indústria francesa por valor bilionário

Uma das principais empresas do ramo farmacêutico no Brasil, a anapolina Hypera Pharma adquiriu 12 marcas de medicamentos da francesa Sanofi no Brasil, México e Colômbia.

De acordo com o site Empreender em Goiás, o valor da transação milionária foi de US$ 190,3 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão).

Entre as marcas adquiridas estão a Cepacol, de antisséptico bucal, o analgésico AAS, o fitoterápico Naturetti e os remédios Buclina, para estímulo do apetite e Hidantal, recomendado para tratamento de epilepsia.

A nova compra consolida o crescimento da Hypera Pharma no país. Recentemente a empresa realizou a maior aquisição da história da companhia ao comprar as marcas da Takeda no Brasil. Agora a companhia possui fármacos conhecidos como a Neosaldina e Nebacetin no portfólio.

Situada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Hypera Pharma atua nos três grandes segmentos do mercado farmacêutico no país: produtos de prescrição, consumer health e similares e genéricos, este último representado pela Neo Química.