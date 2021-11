Sesc abre seleção com várias vagas para Goiânia e Anápolis

O Sesc está com vagas abertas para contratar profissionais de Goiânia e também de Anápolis.

Ao todo, foram disponibilizadas 13 oportunidades, sendo nove delas destinadas para a capital e as outras quatro para o maior município do interior goiano.

As funções procuradas pela empresa são: guarda-vidas, assistente administrativo III e auxiliar de disciplina.

Guarda-vidas

São quatro vagas para Anápolis, com um salário de R$ 1.066,75 dentro de uma jornada de 30 horas semanais.

Em Goiânia, foram oportunizadas sete vagas para o mesmo cargo, porém, com um salário de R$ 1.422,33 e 40 horas semanais.

Ensino fundamental e curso de formação de guarda-vidas expedido por escola credenciada pelo Corpo de Bombeiros, além da disponibilidade de trabalhar aos finais de semana e feriados, são alguns dos requisitos mínimos.

Assistente Administrativo III

Para esta função, apenas um profissional de Goiânia será contratado, tendo um salário de R$ 2.156,97 e 40 horas semanais de trabalho.

Os requisitos mínimos para participar do processo seletivo são ter ensino médio completo e experiência profissional mínima de seis meses na área administrativa.

Auxiliar de Disciplina

Com apenas uma vaga e também para a capital, o selecionado receberá um salário de R$ 1.399,60, dentro de uma jornada de 30 horas semanais.

Ter finalizado o ensino médio também é uma exigência.

As inscrições para todas as oportunidades já estão abertas e seguirão disponíveis até às 17h do próximo dia 24, exceto para o cargo de guarda-vidas, em que o processo terá 24h a mais para ser completo, sendo finalizado apenas no dia 25.

Os interessados podem se inscrever através do Portal do Candidato, no próprio site do Sesc.