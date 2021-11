6 restaurantes para dar a volta ao mundo sem sair de Goiânia

Cosmopolita, Goiânia abriga diversas culturas não só do Brasil, mas também do mundo. Pela cidade é possível encontrar reflexos dessa miscigenação cultural a tornando tão especial.

Um dos principais traços das diversas culturas existentes na capital são os variados restaurantes de culinária internacional espalhados pela cidade.

Para ajudar você a escolher uma opção diferente, o Portal 6 preparou uma lista com seis restaurantes que trazem os sabores espalhados pelos quatro cantos do mundo.

1. Restaurante Árabe

Como o próprio nome já diz, o restaurante é especializado em comida árabe. Com mais de 50 anos de tradição em Goiânia, o local entrega o que há de melhor na culinária da região.

O destaque fica por conta das duas modalidades de rodízio da casa, o árabe e o tradicional da casa. Aqueles que não optarem pelo rodízio podem escolher os pratos à la carte.

Para quem deseja conhecer, o Restaurante Árabe está aberto de segunda a domingo e fica localizado na Rua 83, no Centro.

2. Same Same (Tailandesa, Coreana e Vietnamita)

Apesar da comida japonesa ser a mais conhecida representante da culinária oriental, a Ásia oferece outras diversas opções saborosas e ainda desconhecidas.

O Same Same traz o melhor da culinária de três países do Sudeste Asiático: Tailândia, Vietnã e Coréia do Sul. Os temperos da região, bastante difundidos pelo mundo, fazem parte do cardápio.

O restaurante está localizado na T-48, no Setor Oeste e abre de terça a domingo.

3. Porto Cave (Portuguesa)

O restaurante começou as atividades em Goiânia no ano de 2003. No início, o local era uma simples adega que servia petiscos portugueses. Porém, foi crescendo com o passar dos anos.

Além dos pratos típicos da “terrinha”, o restaurante oferece uma extensa carta de vinhos e espumantes para os amantes da bebida.

O Porto Cave está localizado na Rua 28, no Setor Marista e também abre de terça a domingo.

4. Natur Bier (Alemanha)

Outra opção de gastronomia europeia em Goiânia é a alemã. Produtora de cerveja artesanal, a Natur Bier também é um restaurante voltado à comida da Alemanha.

As especialidades da casa são as linguiças e salsichas, pratos bastante tradicionais na culinária do país. Outros petiscos também fazem parte do cardápio do local.

O Natur Bier está situado na Avenida C-205, no Jardim América.

5. Cabañero Tex Mex (México)

O sabor da comida mexicana pode ser encontrado no Cabañero Tex-Mex. O local serve os tradicionais nachos, burritos, tacos e quesadilas, além de outros pratos.

É possível se deliciar com porções individuais e também porções para comer em grupo.

O Cabañero está localizado na Rua 09, no Setor Marista.

6. Dom Ralf Mistura Peruana

Como o próprio nome sugere, o restaurante é especializado em comida peruana. O destaque da casa são os ceviches, mas os clientes também podem conhecer as massas, peixes e risotos que são uma excelente pedida.

Além das comidas, o cliente pode se deliciar com o licor de damasco.

O restaurante está localizado na Alameda Couto Magalhães, no Setor Bela Vista.