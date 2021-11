Encontramos 6 filmes escondidos no Amazon Prime Video que valem a pena assistir

Você sabia que o streaming da Amazon conta com nada mais nada menos que mais de 26.300 filmes em seu catálogo? E nesta vastidão de títulos há muitos tesouros para serem achados. Para quem gosta de clássicos, daqueles que deixam impacto no final, aí vai uma boa: encontramos 6 filmes escondidos no Amazon Prime Video. Vamos lá!

6 filmes escondidos no Amazon Prime Video:

1. Moonrise Kingdom

Em primeiro lugar temos esse filme dirigido por Wes Anderson, cultuado por evocar uma aura de elegância francesa, jovem, intelectual, irônica e descolada. Basicamente, o filme se passa nos anos 60, em uma pequena ilha localizada na costa da Nova Inglaterra e conta a história de Sam (Jared Gilman) e Suzy (Kara Hayward), dois jovens que se sentem incompreendidos em meio às pessoas que convivem.

2. Carne Trêmula

A seguir temos esse drama que vai te deixar balançado por uns dias! No geral, a trama conta com um trio interpretando um triângulo amoroso bastante tenso. Assim, Bardem é um ex-policial que atua como jogador de basquete depois que um tiro lhe tirou o movimento das pernas. Porém, a vida com sua companheira segue aparentemente tranquila até que o atirador sai da prisão e volta a procurá-la, reiniciando o intenso romance.

3. Amantes Eternos

Enquanto isso, se você gostou de Loki e quer conhecer outro trabalho de Tom Hiddleston, Amantes Eternos pode ser uma boa indicação. A medida que Hiddleston e Swinton são vampiros e seu relacionamento se transformou ao longo de séculos. Ele é interrompido pela chegada da personagem de Wasikowska, também vampira.

4. De Volta Para o Futuro

Clássico dos clássicos! Não podemos negar, este é até hoje um dos melhores filmes de viagem no tempo já feitos. No geral, Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, é transportado para a década de 1950. Bom, o motivo máximo para assistir a De Volta Para o Futuro é que ele é extremamente referenciado na cultura pop, tornando-o quase um obrigatório para quem é fã desses universos.

5. Amnésia

Neste filme escondido no Prime Video, Guy Pearce interpreta um homem que sofre com perda de memória de curto-prazo e todos os dias precisa relembrar as pistas que está seguindo para tentar encontrar o assassino da sua esposa.

6. Garota Exemplar

Por fim, se você gosta de brincar de detetive, Garota Exemplar pode ser uma excelente experiência! Em resumo, no dia do aniversário de casamento, Amy desaparece. Assim, quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito. Logo, com a ajuda de sua irmã gêmea, ele tenta provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente aconteceu com a mulher.