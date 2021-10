Filmes para assistir e chorar de rir, romances, terror ou comédia? Bom, se você é team comédia, está no lugar certo! Hoje selecionamos para você filmes que tem na Netflix impecáveis, com histórias pra lá de malucas, que prometem fazer sua barriga doer de tanto rir. Por isso, confira agora 6 filmes na Netflix para assistir e chorar de rir. Prepara a pipoca e as gargalhadas e vem com a gente!

6 filmes na Netflix para assistir e chorar de rir

1. Cabras da Peste

Começamos nossa lista de filmes na Netflix para assistir e chorar de rir com Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele que vivem uma dupla de policiais improváveis. Basicamente, um vem do Ceará para São Paulo atrás de uma cabra sequestrada, e o outro tenta mostrar serviço na capital. Juntos, eles embarcam em uma grande e engraçada aventura.

2. Socorro, Virei uma Garota!

A seguir, temos essa comédia clichê de troca de corpos. Mas, a diferença aqui é que temos um rapaz tímido e que acorda no corpo da menina mais popular da escola. Assim, ele tem a chance de ficar perto da menina que se apaixonou.

3. Bad Trip

Bad Trip é, em resumo, filmado no formato “pegadinha”, sendo a maior viagem. Dessa forma, ele traz dois homens na Califórnia, que decidem roubar o carro da irmã do melhor amigo e atravessar os Estados Unidos para, assim, chegar a Nova York e pedir a amada de um deles em namoro. O grande problema é que, no trajeto, os dois vão pregando peças nas pessoas e passam a ser procurados pela polícia.

4. À Segunda Vista

Sem demoras, esse filme é inspirado na vida do comediante Iliza Shlesinger. Assim, ele traz um comediante que não acredita no amor, até o dia em que conhece um homem gentil que se torna seu melhor amigo. Mas, a grande sacada é a forma inesperada como essa história é contada, cheia de reviravoltas.

5. Carnaval

Enquanto isso, temos uma comédia nostalgia que se passa no Carnaval em Salvador. Assim, centrado em quatro melhores amigas, a história traz a aventura de quatro meninas bastante diferentes que vão passar os dias de folia na capital baiana.

6. Toc, Toc

Por fim, trouxemos este filme de 2017. Basicamente, em uma sala de um consultório, aguardando o atendimento por um psiquiatra atrasado, diversos pacientes tentam passar o tempo. Porém, há um detalhe: todos eles têm algum tipo de transtorno obsessivo.