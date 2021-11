Lady Gaga elogia Britney Spears: ‘Você mudou o rumo das mulheres’

Lady Gaga, 35, teceu vários elogios a Britney Spears, 39, dessa sexta-feira (19) para sábado (20). Em seu stories do Instagram, a cantora falou da importância da amiga, que travava uma luta pelo fim de sua tutela judicial.

“Te amo, Britney Spears. Viva a sua melhor vida. Eu rezei para o sistema judicial te tratar como uma pessoa. Você mudou o rumo das mulheres nessa indústria para sempre”, escreveu Gaga em uma foto em seu stories no Instagram.

A cantora encerrou elogiando a força de Britney: “Você se reergueu por conta própria, e foi tão corajosa. Obrigado”.

No começo do mês, foi encerrada a tutela judicial que o pai de Britney Spears tinha sobre a cantora. O processo foi julgado por uma juíza de Los Angeles (EUA), que concordou que a cantora agora é capaz de controlar seu patrimônio e que as circunstâncias que levaram a tutela em 2008 não se aplicam mais.

“Neste caso, o tribunal concluiu que se tratava de uma tutela voluntária e não há necessidade de uma declaração de capacidade”, disse a juíza Brenda Penny durante a audiência no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, o que significa que Spears não teria que testemunhar.

O pai de Britney foi suspenso de seu papel como conservador no final de setembro. A juíza disse que tê-lo no comando da propriedade de sua filha era “insustentável” e refletia um “ambiente tóxico”.