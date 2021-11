Karollayne Barbosa de Castro, de 22 anos, foi atingida brutalmente com golpes de facas nas regiões da barriga e no peito, enquanto estava no sexto mês de gestação. Sobre o feminicídio com requintes de crueldade, o principal suspeito é o marido, com identidade e nome inda não identificados. A prisão ocorreu neste domingo (21), em Luziânia – Entorno do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar de Luziânia, o crime ocorreu sábado (20). O casal teria saído de um carro com outras pessoas voltando de um bar, quando o suspeito do crime teria se envolvido num acidente de trânsito.

Conforme a PM, houve uma discussão por conta do incidente, mas, conforme testemunhos, a situação já havia sido resolvida. Entretanto, sem motivo claro, o homem começou a discutir com a própria esposa.

Durante a discussão, ele pegou ua faca que tinha dentro do carro e atingiu a esposa duas vezes, sendo que uma delas ficou cravada no peito. Na sequencia, ele fugiu do local.

A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas nem ela e o bebê sobreviveram.

Prisão

A prisão ocorreu após horas de busca na região, até chega à casa da avó. Ele chegou a correr e buscar refúgio na copa de uma árvore. Conforme a corporação, foi ali que ele confessou o crime.

O suspeito foi detido e levado à delegacia.