Saiba como é possível ganhar dinheiro com o Kwai

Para quem não conhece o Kwai é uma rede social de vídeos curtos, parece muito com o TikTok. Assim como o aplicativo concorrente, ele também permite ganhar dinheiro após assistir a vídeos e cumprir com uma série de desafios propostos pela plataforma. Logo, o valor é acumulado em moedas próprias, chamadas Kwai Golds, convertidas em reais e enviados para uma conta bancária por Pix ou transferência. Foi pensando nisso, que hoje o Portal 6 vai te ensinar como ganhar dinheiro com o Kwai. Vem com a gente!

Como ganhar dinheiro com o Kwai:

Primeiramente, as principais formas de ganhar dinheiro pelo Kwai envolvem assistir diariamente aos vídeos da plataforma e convidar novas pessoas para a rede. Logo, em ambas as atividades rendem Kwai Golds. Basicamente, 10 mil Kwai Golds correspondem a 1 real.

Código de convite

Começamos falando da primeira atividade monetizada do Kwai. Basicamente, cada perfil possui um próprio código de convite. Logo, cada nova conta criada a partir desse número, a pessoa que convidou e a pessoa convidada recebem uma quantia financeira como presente. Quem convida pode receber até R$ 20 e quem cria um perfil recebe R$ 1. Após o registro, é necessário vincular o perfil com esse código em até 72 horas para receber esse bônus.

Check-in diário e Kwai Bônus

Além das tarefas envolvendo o convite de novas pessoas, é possível adquirir Kwai Golds após realizar check-ins diários na plataforma. Em resumo, basta apenas acessar o aplicativo por 7 dias consecutivos para receber recompensas progressivas em moedas. Além disso, você também pode ganhar Kwai Golds durante a navegação pelo app. Logo, basta tocar em um ícone flutuante, chamado “Kwai Bônus”, para receber recompensas extras. Consequentemente, quanto mais vídeos são assistidos, maiores são as possibilidades de receber o bônus do aplicativo.

Quem pode participar?

Por fim, entenda: o seu perfil no Kwai precisa seguir alguns requisitos para se tornar elegível nas promoções! É necessário ter mais de 18 anos, residir no Brasil, possuir CPF válido e apresentar uma conta-corrente que opere com o real brasileiro. Assim, não é possível receber o dinheiro em uma conta-poupança. O saldo para saque na plataforma é removido após trinta dias sem um novo acesso.

Você utiliza o Kwai e já ganhou dinheiro por lá?