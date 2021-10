Jovem compra iPhone pela internet, mas recebe em casa goiabada

Já pensou gastar quase R$ 3 mil em um celular e receber uma goiabada ao invés do aparelho? Foi esse constrangimento que aconteceu com uma jovem, de 21 anos, em Belo Horizonte (MG).

A mineira realizou a compra no dia 14 de setembro pelo site Submarino. O produto era um Iphone modelo SE e a compradora pagou R$ 2.829,00 pelo produto. Depois de esperar por uma semana, uma surpresa desagradável: ao invés do tão aguardado celular, uma barra de goiabada!

Ao entrar em contato com o Serviço de Atendimento do Cliente (SAC), a consumidora foi orientada a aguardar até o dia 22 de setembro para a empresa analisar o ocorrido.

Um dia antes do prazo final dado pela Submarino, a jovem entrou em contato novamente com a plataforma mas não obteve resposta. Com tamanha insatisfação, a cliente foi até as autoridades de Belo Horizonte para relatar a ocorrência. O crime de estelionato está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Por meio de nota, o Submarino informou que já entrou em contato com a cliente e efetuou o cancelamento da compra no dia 24 de setembro. Além disso, a plataforma pediu desculpas pelo transtorno ocorrido.